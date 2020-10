Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Golden League : la France pas assez juste contre la Norvège Reuters • 03/10/2020 à 17:17









par Adonis Vesin (iDalgo) Toutes proches mais trop brouillonnes. Les Françaises ont chuté contre la Norvège (28-29, 16-16 à la pause) lors de la deuxième journée de la Golden League. L'ailière Laura Flippes a même raté la balle d'égalisation sur l'ultime attaque. Les filles d'Olivier Krumbholz n'ont pas réussi à surfer sur leur succès 29-13 contre le Monténégro. Elles affronteront le pays hôte, le Danemark, dimanche. La Norvège, déjà victorieuse contre le Danemark (28-21) peut espérer faire un carton-plein contre la Norvège et remporter cette compétition de préparation à l'Euro 2020, qui aura lieu du 3 au 30 décembre... au Danemark.

