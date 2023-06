information fournie par So Foot • 29/06/2023 à 11:18

Gold Cup : Les États-Unis vengent la Guyane

Roland-Garros ou Gold Cup ?

Qualifiée pour la Gold Cup (la compétition de la CONCACAF qui oppose les sélections d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes) après sa victoire sur la Guyane, l’équipe de Saint-Christophe-et-Niévès a mangé un sérieux revers dans les dents face aux États-Unis lors de la deuxième journée de la compétition (0-6), après sa défaite initiale contre Trinité-et-Tobago (3-0). Dans la nuit de mercredi à jeudi, la troupe dirigée par Austin Huggins n’aura réussi à tenir qu’une dizaine de minutes avant d’encaisser trois pions coup sur coup (12 e , 14 e et 16 e ). Et les Yanks de Matt Miazga (titulaire en défense centrale) ont pu compter sur leur numéro 9 Jesús Ferreira, auteur d’un triplé.…

AC pour SOFOOT.com