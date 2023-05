information fournie par So Foot • 06/05/2023 à 18:35

God Save the King largement sifflé à Anfield pour le couronnement de Charles III

Royaume-Désuni.

Comme sur tous les terrains de Premier League ce week-end, le God Save the King a retenti à Anfield juste avant le coup d’envoi du match entre Liverpool et Brentford. Un hommage au couronnement du roi Charles III, pas vraiment du goût des supporters des Reds , qui l’ont copieusement sifflé. Les Scousers ont pris l’habitude de huer l’hymne national depuis les années 1980, à une époque où les souffrances sociales et économiques de leur ville ont stimulé l’aigreur à l’égard des autorités. Ils l’avaient notamment fait lors du Community Shield en juillet dernier.…

QB pour SOFOOT.com