Gobert et Utah retrouvent des couleurs, Doncic régale par Matthieu Cointe (iDalgo) Après une fin de mois de février compliquée, Utah se reprend. Le Jazz s'est imposé 112-104 à New-York et se rapproche de la 4e place à l'Ouest. Les 31 points et 11 rebonds de Julius Randle n'ont pas suffi face à Donovan Mitchell (23 pts, 8 passes) et Rudy Gobert (18 pts, 14 rebonds). Le choc de la soirée opposait deux équipes portées par des jeunes. Grâce à Luka Doncic, auteur d'un triple double (30/17/10) et décisif en fin de rencontre, Dallas est venu à bout de New Orleans dans les prolongations (127-123). Zion Williamson a inscrit 21 points et effectué 6 rebonds. Dans les autres matchs de la nuit, les favoris ont fait le job. Milwaukee a dominé Indiana pour aller chercher une 53e victoire cette saison (119-100), alors que Boston est venu gagner à Cleveland (112-106). OKC a disposé de Detroit, 114-107, et Portland a défait Washington (125-104). Evan Fournier (17 points) n'a quant à lui pas pu éviter l'échec du Magic à Miami (116-113). À l'Ouest, Memphis s'accroche à sa 8e place et musèle Brooklyn (118-79). Minnesota a de son côté battu Chicaco, 115 à 108.

