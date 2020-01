Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gobert battu au Texas, Pourtland domine Houston Reuters • 30/01/2020 à 10:21









Gobert battu au Texas, Pourtland domine Houston par Victor Gatinel (iDalgo) Cette nuit le Utah Jazz s'est incliné 127 à 120 sur le parquet de San Antonio. Portés par un DeRozan à 38 points les Spurs se relancent dans la course aux play-offs. Après 3 revers de rang les Texans se rapprochent de la 8e place de la conférence Ouest occupée par Memphis. Malgré la défaite, Rudy Gobert confirme son excellente forme du moment avec un nouveau double-double (17 points et 19 rebonds). En manque de réussite James Harden (18 points, 5 rebonds et 4 offrandes) n'a pas été en mesure d'arrêter Portland (125-112). Avec un triple-double (36 points, 10 rebonds et 11 passes) Lillard a renversé les Rockets, parfaitement épaulé par le duo McCollum-Ariza (22 et 21 points). Le Thunder a balayé Sacramento 120 à 100 alors qu'Indiana a attendu les prolongations pour venir à bout de Chicago (115-106). Avec 25 unités au compteur Warren termine meilleur marqueur de la rencontre. Enfin, Brooklyn met la pression sur Orlando grâce à sa victoire face aux Pistons de Detroit (125-115) alors que Memphis s'impose au Madison Square Garden (127-106).

