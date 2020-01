GM répond à Trump et prépare deux pick-up électriques pour 2021

La véritable rente de situation sur laquelle repose le plus gros des bénéfices des constructeurs américains va, pour la première fois, subir un avatar de taille. Sous la pression de certains États et des syndicats, General Motors commencera à produire son nouveau pick-up tout électrique fin 2021. Il le fera dans son usine de Detroit Hamtramck, que le constructeur américain va dédier entièrement à la production de véhicules fonctionnant sans carburant.Le groupe concrétise ainsi un des engagements pris lors de grandes négociations à l'automne avec le syndicat de l'automobile, qui avait réussi à sauver l'usine située au c?ur du berceau historique de l'industrie automobile des États-Unis.Au total, GM investira 2,2 milliards de dollars pour moderniser les ateliers de peinture, de carrosserie et la zone d'assemblage de l'établissement, qui produit actuellement la Cadillac CT6 et la Chevrolet Impala avec environ 900 salariés, a détaillé l'entreprise dirigée par Mary Barra lors d'une conférence de presse mardi.L'activité devra y cesser pendant plusieurs mois à partir de fin février pour permettre l'adaptation industrielle des chaînes à une forme d'assemblage assez différente des véhicules thermiques. Mais GM affirme que ses investissements créeront à long terme 2 200 emplois.Multiplication de projetsLe groupe dépensera également 800 millions de dollars pour outiller ses fournisseurs et pour d'autres projets liés au lancement des nouveaux...