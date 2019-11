Glyphosate : le plan de sortie sera difficile à tenir, selon un rapport parlementaire

Un calendrier serré, des délais difficiles à tenir et des coûts élevés pour les agriculteurs. Le plan de sortie du glyphosate initié par l'Etat devrait être compliqué à respecter, pointe un rapport parlementaire dirigé par les députés LREM Jean-Luc Fugit et Jean-Baptiste Moreau.La mission parlementaire chargée d'évaluer le plan de sortie du glyphosate - dévoilé par l'AFP avant sa présentation à la presse prévue mercredi - juge « inconscient d'attendre le 31 décembre 2020 » pour savoir « quelles situations culturales » devront obligatoirement cesser d'utiliser l'herbicide le 1er janvier 2021 et celles qui pourront bénéficier d'un délai. Ses auteurs demandent à l'Etat de préciser au plus vite la liste des cultures visées.Un « coût substantiel » pour les agriculteursCette « mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate » demande par ailleurs que l'INRA et les instituts techniques agricoles précisent « au plus tard en juin 2020 » les situations « qui ne pourront supporter un arrêt du glyphosate le 1er janvier 2021 sans menacer la survie de l'exploitation ni son environnement ». LIRE AUSSI > Adieu les pesticides chimiques dans les rayons !« Il est crucial que le gouvernement clarifie son message à l'égard des agriculteurs, en premier lieu à l'égard de ceux qui seront soumis à l'interdiction du glyphosate dès le 1er janvier 2021 », ajoute le rapport en soulignant que la « transition » aura un « coût substantiel ».Des charges supplémentaires de 50 à 150 euros l'hectareFrais de main-d'œuvre (12,7 millions d'euros d'heures supplémentaires), consommation de carburant multipliée par trois ou quatre (87 millions d'euros), investissements en matériels nouveaux et croissance des dépenses dans d'autres produits chimiques : la suppression de cet herbicide bon marché alourdira les charges des exploitations entre 50 et 150 euros l'hectare, ...