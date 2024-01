Globe Soccer Awards : Erling Haaland élu joueur de l’année, Ronaldo s’inscrit au palmarès

Trop de trophées tuent le trophée.

Privé d’un trophée individuel ultime par Lionel Messi lors du Ballon d’or et du gala The Best notamment, Erling Haaland a raflé le titre de meilleur joueur de l’année 2023 aux Globe Soccer Awards, dont la cérémonie se tenait à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ce vendredi. Le cyborg norvégien a notamment devancé Victor Osimhen et Jude Bellingham au classement.…

AL pour SOFOOT.com