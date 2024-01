Glissement de terrain en Chine: le bilan s'alourdit à 31 morts

Opération de secours sur les lieux d'un glissement de terrain meurtrier, à Liangshui, un village du sud-ouest de la Chine, le 23 janvier 2024 ( CNS / STR )

Le bilan humain d'un glissement de terrain dans une zone montagneuse du sud-ouest de la Chine a grimpé mardi à 31 morts, selon un média d'Etat.

Le drame s'est déroulé lundi au petit matin dans le petit village de Liangshui, dans le Yunnan, une province parmi les plus pauvres du pays.

Près de 36 heures après le début de la catastrophe le bilan était de 31 morts, selon l'agence officielle Chine nouvelle. Dix-huit habitations ont été ensevelies sous la boue, et plus de 200 personnes ont dû être évacuées.

Un précédent bilan donné par la télévision publique CCTV faisait état de 25 personnes décédées, et au moins 24 disparus.

Plus de 900 personnes ont été relogées, l'électricité et les télécommunications fonctionnent normalement, a indiqué la chaîne, qui précise que "la recherche des disparus" se "poursuit", malgré les températures négatives.

- "Course contre la montre" -

Un jour et demi après la catastrophe, les équipes de secours sont engagées dans une "course contre la montre" pour retrouver les personnes ensevelies, a indiqué mardi l'agence Chine nouvelle.

Des militaires chinois recherchent des victimes d'un glissement de terrain dans le village de Liangshui, dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, le 22 janvier 2024 ( AFP / - )

CCTV a diffusé des images de sauveteurs cherchant des survivants parmi des débris de métal et de béton. Une autre vidéo montrait des habitants autour d'un feu en train de se réchauffer et de manger des nouilles instantanées.

Des habitants des environs participent également aux opérations de secours, a indiqué Chine nouvelle.

"Notre village n'est pas loin d'ici", a déclaré à l'agence Hong Jie, 38 ans. "On vient surtout distribuer des produits de première nécessité, faire la cuisine et livrer de la nourriture à ceux qui en ont besoin."

La masse de roches qui s'est effondrée "mesurait environ 100 mètres de large et 60 mètres de haut, avec une épaisseur moyenne d'environ six mètres", a expliqué à Chine nouvelle Wu Junyao, le directeur du bureau des Ressources naturelles et de la planification de Zhaotong, la ville qui a juridiction sur le village de Liangshui.

Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi les secours à "faire tout leur possible pour limiter le nombre de victimes".

- Des précédents -

Le Yunnan est une province montagneuse, peuplée de nombreux groupes ethniques et qui fait partie des plus pauvres de Chine.

Glissement de terrain meurtrier à Liangshui, village rural du sud-ouest de la Chine, le 22 janvier 2024 ( AFP / - )

La catastrophe de lundi s'est produite dans une zone rurale entourée de sommets imposants recouverts de neige, d'après des images des médias d'Etat.

Aucune raison n'a encore été avancée pour expliquer le drame.

Des glissements de terrain surviennent régulièrement dans le sud-ouest montagneux de la Chine, notamment après des précipitations.

En septembre, des tempêtes dans la région du Guangxi (sud) avaient provoqué un glissement de terrain dans une zone montagneuse, qui avait tué au moins sept personnes, selon la presse locale.

Une vingtaine de personnes sont mortes en août dernier après un glissement de terrain consécutif à une crue soudaine dans un village près de la grande ville de Xi'an (nord).

En juin 2023, un glissement de terrain dans la province du Sichuan (sud-ouest), également isolée et montagneuse, avait fait 19 morts.