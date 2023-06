Gli Autogol : « Allegri est notre fan numéro un »

Sketchs, vidéos, mèmes, émissions : en l’espace de quelques années, Gli Autogol est devenu la référence de l’humour sur le calcio en Italie. Ce trio à l’imagination débordante revient sur son parcours, l’importance de prendre le football avec un second degré ou encore leur amitié avec un certain Javier Zanetti.

Présentez-vous à ceux qui ne vous connaissent pas ?

Nous sommes un trio de comiques qui fait des sketchs et des vidéos sur le football italien. Nous sommes présents sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais aussi à la radio ou quelques fois à la télévision. Nous nous sommes rencontrés au théâtre et nous étions tous les trois de grands passionnés du football. Michele est un supporter de la Juve, sinon nous deux (les deux Alessandro, Iraci et Trolli, NDLR) , nous sommes pour l’Inter. Naturellement, on a compris qu’il était possible de parodier le football italien. On a commencé par le faire à la radio, les gens appréciaient nos sketchs et on a ensuite décidé de se lancer sur YouTube sans vraiment réfléchir, en parodiant les acteurs du football italien et en lançant plusieurs concepts.…

Propos recueillis par Tristan Pubert pour SOFOOT.com