Gladbach recolle, le Bayern s'accroche

Trois jours après s'être incliné à Wolfsburg, le Borussia Mönchengladbach est reparti du bon pied face à la lanterne rouge Paderborn (2-0), et rejoint Leipzig en tête du championnat. Le duo surprise devance de quatre points le Bayern Munich, vainqueur dans la douleur à Fribourg (1-3). Un temps troisième, Schalke a finalement concédé le nul à Wolfsburg tandis que Cologne, mené de deux buts à Francfort, a renversé une situation mal embarquée pour sortir de la zone rouge (2-4).

Fribourg 1-3 Bayern Munich

Un piqué de Coutinho sauvé sur la ligne (2), puis un corner où Pavard et Müller trouvent tour à tour Flekken et le poteau sur leur route (7) : le Bayern donne vite le ton au Schwarzwald-Stadion. Et comme souvent, la sanction vient de Robert Lewandowski, qui se jette sur un centre parfait de Davies pour inscrire son dix-neuvième but en Bundesliga (0-1, 16). Le vingtième est d'ailleurs tout proche, mais la frappe du gauche du Polonais fuit d'un cheveu le cadre (22). Totalement maîtres du cuir, les Bavarois sont néanmoins à deux doigts de se faire punir par Höler, dont la reprise est détournée par Neuer (31), et Grifo, dont la volée de brutasse frôle la barre (38). Une nouvelle fois frustré par Neuer avant la pause (41), l'Italien, toujours muet cette saison, finit enfin par régler la mire peu avant l'heure du jeu, en convertissant avec un peu de réussite un centre d'Haberer (1-1, 59). Dominés après cette égalisation, les joueurs d'Hans-Dieter Flick frisent la correctionnelle sur des frappes d'Haberer et Borrello, juste à côté (63, 77). De plus en plus fébrile, le Bayern croit prendre l'avantage par Gnabry, frustré par la VAR (76). À défaut, l'international allemand