Giuseppe Marotta règle ses comptes avec Milan Škriniar et Romelu Lukaku

Surtout, ne dérangez pas Beppe.

Giuseppe Marotta en a vu d’autres depuis qu’il traîne dans les coulisses des clubs italiens, mais le directeur sportif de l’Inter Milan garde tout de même en travers de la gorge les départs de Milan Škriniar et Romelu Lukaku lors du dernier mercato estival. Longtemps annoncé du côté du Paris Saint-Germain, le premier a enfin sauté le pas pour rejoindre la capitale française. L’international slovaque a terminé son aventure à l’Inter en étant plus souvent à l’infirmerie qu’en défense centrale. Surtout, le dirigeant milanais regrette la tournure des événements comme il l’a expliqué dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : « Un joueur qui a fait semblant de vouloir prolonger alors qu’il pensait à autre chose. […] J’ai ressenti une énorme déception. Quand un joueur ne prolonge pas, il ne va pas contre ses dirigeants ou le président, mais contre l’histoire et la valeur du club. Il a fait un tort à l’Inter. Il aurait pu prolonger, nous lui avons proposé plusieurs solutions, même celle de fixer une clause libératoire qui le protéger lui et les exigences de l’Inter. Mais lui a toujours dit non. » …

EL pour SOFOOT.com