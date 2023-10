information fournie par So Foot • 14/10/2023 à 21:31

Giuseppe Marotta ravi du choix de Marcus Thuram

Marcus Thuram > Romelu Lukaku.

Excellent depuis son arrivé à l’Inter Milan cet été, Marcus Thuram a clairement franchi un cap en rejoignant l’Italie. Un choix pourtant peu évident, alors que l’international français disposait de plusieurs offres, et était notamment sollicité par le Paris Saint-Germain. « Marcus Thuram a choisi l’Inter, il avait d’autres propositions mais il a réfléchi et évalué que notre club représentait la meilleure option pour lui. Et son papa Lilian a eu une influence », s’est félicité le directeur sportif nerazzuro Giuseppe Marotta ce samedi depuis le Festival dello Sport. Une démonstration de la puissance du récent finaliste de la Ligue des champions. « L’Inter est redevenu attractif, de nombreux joueurs, pas seulement italiens, veulent venir jouer avec nous. L’Inter du passé est de retour. »…

