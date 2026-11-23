Gisèle Pelicot se dit "choquée" par l'utilisation de photos d'elle dénudée pour la promotion d'un essai

Gisèle Pelicot le 8 octobre 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Gisèle Pelicot s'est déclarée lundi "profondément choquée" et "humiliée" par l'utilisation sans son autorisation de photos d'elle dénudée pour accompagner la promotion d'un essai critique sur le phénomène d'emprise.

"Je suis profondément choquée que des images relevant de mon intimité la plus absolue puissent être exhibées et instrumentalisées à des fins commerciales", a affirmé cette figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles, dans une déclaration transmise à BFMTV. "Je refuse que mon intimité devienne un argument publicitaire."

Pour promouvoir l'essai "Emprises, les impasses d'une success story", la maison d'édition Tinbad aurait, selon Le Canard enchaîné, envoyé à certains médias des photos et vidéos pornographiques de Gisèle Pelicot réalisées par son ex-mari, condamné pour avoir drogué, violé et fait violer son épouse par 49 autres hommes.

L'AFP n'a pas été destinataire de cet ouvrage, signé par la psychanalyste Sabine Prokhoris, ni de son matériel de promotion.

Dans un communiqué publié sur son site, la maison d'édition Tinbad présente ses excuses, déplore une "communication malheureuse", mais affirme qu'"aucune image de viol, ni vidéo à caractère pornographique" n'ont été transmises à la presse, sans démentir toutefois l'envoi de photos dénudées.

"Aujourd'hui, je me retrouve une nouvelle fois humiliée, exposée et blessée. Comme si l'épreuve du procès n'avait pas suffi!", a également souligné Mme Pelicot auprès de BFMTV, assurant qu'elle usera de "toutes les procédures nécessaires à l'encontre de la maison d'édition Tinbad et de l'auteure de cet ouvrage".

Contactée par l'AFP, Sabine Prokhoris renvoie à un communiqué dans lequel elle évoque "l'entière responsabilité" de son éditeur dans la communication "inadaptée" autour de son livre, dont "le sujet n'est pas l'affaire dite +Pelicot+ mais l'examen critique de la notion d'emprise".

Selon sa quatrième de couverture, cet essai appelle à "réfléchir librement" à la notion d'emprise, qualifiée de "pièce maîtresse de la doxa #MeToo" et "régulièrement invoquée pour imposer +l'évidence+ indiscutable de la situation de +victime+". "Ces situations psychiques, foncièrement ambiguës, impliquent chacun des partenaires de façon également responsable, quoique non symétrique", est-il également écrit.

Dans leur communiqué, les éditions Tinbad annoncent qu'elles ne procéderont à aucun "retirage du livre", au-delà des 280 exemplaires en circulation.