Gisèle Pelicot à la Maison des Femmes, située à la Villa Paradisio, à Nice, le 23 novembre 2026 ( AFP / Valery HACHE )

"Quand j'ai découvert les crimes de mon mari, j'aurais eu tellement besoin d'un lieu comme celui-ci" : Gisèle Pelicot a inauguré lundi à Nice, avec le maire UDR Eric Ciotti, les travaux de rénovation d'une future "Maison des femmes" dans une vaste demeure aristocratique.

"Ce projet va apporter beaucoup de lumière à toutes ces femmes qui vivent souvent dans une part sombre d'elles-mêmes", a salué Mme Pelicot, marraine de la maison et figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles.

La Maison des femmes va prendre ses quartiers dans la "Villa Paradiso", une vaste demeure aristocratique construite à la fin du XIXe siècle et rachetée par la ville dans les années 1940. Le site est entouré d'un parc d'un hectare planté de hauts palmiers.

A partir de l'automne 2027, après 2,2 millions d'euros de travaux d'aménagement, ses pièces décorées de parquet, boiseries et frises au plafond accueilleront sur 1.300 m2 l'ensemble des services -- médicaux, psychologiques, sociaux, juridiques, associatifs etc -- nécessaires à l'accueil et à l'accompagnement des femmes victimes de violences.

Au dernier étage, douze chambres, dont certaines avec une vue plongeante sur la ville et la mer, offriront un hébergement d'urgence en cas de besoin.

Gisèle Pelicot a rappelé le "parcours du combattant" des victimes ballotées entre différents services et le souvenir d'avoir dû aller vivre un temps chez ses enfants faute d'alternative.

"Souvent, ce type d'infrastructures est anonymisé, installé dans des lieux plus ou moins valorisés. A Nice, nous avons voulu lui donner le plus bel écrin et lui offrir la plus grande ambition", a affirmé M. Ciotti.

Évoquant les cas de trois femmes tuées par un conjoint ou un ex-conjoint depuis un an à Nice, il a insisté : "Les femmes ne sont pas encore assez protégées des dangers que certains hommes font peser sur leur vie. Aujourd'hui, il en va de l'honneur de notre ville, de notre société, de notre pays".

Il a aussi assuré que le Planning familial, dans le viseur de ses alliés du RN, pourrait travailler auprès des femmes accueillies à la Villa Paradiso qui a accueilli le conservatoire pendant près d'un demi-siècle.