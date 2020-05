Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Giroud prolongé d'un an à Chelsea Reuters • 21/05/2020 à 20:01









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'aventure chez les Blues continue pour Olivier Giroud. L'ancien Gunners s'est vu prolongé son contrat d'une année supplémentaire au sein du club londonien. Chelsea pourra donc conserver son attaquant jusqu'en juin 2021 minimum. Arrivé au club en 2018, l'international français a disputé 76 rencontres et marqué 21 buts sous le maillot des Blues. Vainqueur de la Ligue Europa en 2019, il était en manque de temps de jeu depuis le début de la saison. Avant l'interruption du championnat à cause du Covid-19, il avait repris confiance, en inscrivant notamment des buts contre Tottenham et Everton.

