Giroud libère Chelsea par Matthieu Cointe (iDalgo) Chelsea s'installe sur le podium. Les Blues se sont imposés face à Norwich dans le match d'ouverture de la 36ème journée de Premier League (1-0). À Stamford Bridge, les hommes de Franck Lampard ont largement dominé la rencontre avec 22 frappes tentées contre seulement 2 pour leurs adversaires. En toute fin de première période, Olivier Giroud a récompensé les efforts de son équipe en marquant de la tête sur un centre de Pulisic. L'international français a inscrit son 4ème but en championnat depuis la reprise de la compétition. Au classement, Chelsea consolide sa 3ème place et prend 4 longueurs d'avance sur Leicester et Manchester United, qui joueront jeudi. Déjà relégué, Norwich concède une 8ème défaite de suite en Premier League et reste bon dernier.

