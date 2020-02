Giroud et Chelsea plient Tottenham

Fou : Olivier Giroud a marqué un but. Presque aussi fou : Chelsea a gagné un match en Premier League. C'était logique et mérité, à domicile face à Tottenham avec un autre but de Marcos Alonso et un CSC d'Antonio Rüdiger (2-1). Et cela permet aux Blues de conforter leur quatrième place au détriment de leurs poursuivants, et de préparer sereinement un gros morceau : la réception du Bayern en C1.

Chelsea 2-1 Tottenham

Parade, poteau, but

Le voir titulaire en Premier League était déjà un évènement, mais Olivier Giroud a décidé de faire de ce samedi un quasi-jour férié : il a planté dès la quinzième minute pour lancer un Chelsea vers un succès précieux contre son voisin et adversaire direct. En réalité, il n'y a pas vraiment eu match, contrairement à ce que le tout petit point de différence entre les deux équipes au coup d'envoi et le minuscule but d'écart à l'arrivée peuvent le laissait imaginer. Le combat pour la quatrième place qui avait lieu à Londres a basculé du côté bleu de la capitale, et ce n'est pas le seul enseignement du match.Tottenham, dans son 5-4-1 posé par José Mourinho, a passé dix bonnes minutes à subir (83% de possession pour lesaprès 12 minutes), mais c'est le remuant Lucas Moura qui a allumé la première mèche sur une combinaison astucieuse des Spurs (10), butant sur un Willy Caballero une nouvelle fois préféré à Kepa Arrizabalaga. De quoi énerver les locaux : la réponse est venu d'un Mason Mount à l'appel tranchant, pas plus en réussite devant Hugo Lloris (12), et d'un Ross Barkley qui a trop croisé (14). Puis Stamford Bridge a pu souffler, au quart d'heure de jeu suite à une action en trois temps : parade de Lloris devant Giroud, poteau de Barkley et demi-volée victorieuse du G, récompensé de son bon début de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com