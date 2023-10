Giroud aimerait « prendre de l’avance sur Kylian »

Giroud voit une Formule 1 dans son rétro.

Après une trêve internationale satisfaisante pour l’équipe de France, Olivier Giroud a pu faire le point sur ses objectifs à court terme avec la sélection nationale. Dans une interview diffusée ce dimanche dans Téléfoot, l’attaquant de l’AC Milan a bien confirmé que son but est « clairement de jouer cet Euro 2024 » . Mais le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a également exprimé avec humour sa volonté de « marquer encore quelques buts pour aider l’équipe et surtout pour prendre de l’avance sur Kylian (Mbappé) » , tandis que le capitaine, auteur de trois buts contre les Pays-Bas et l’Écosse, n’est plus qu’à onze longueurs du record du Milanais (54 buts).…

LT pour SOFOOT.com