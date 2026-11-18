Des bouteilles défilent sur une chaîne de production de l'usine de fabrication de bouteilles en verre O-I, à Béziers, le 19 novembre 2024. ( AFP / SYLVAIN THOMAS )

Le géant verrier américain Owens-Illinois (O-I) a annoncé mercredi la fermeture d'une usine qui emploie quelque 160 salariés en Gironde, la seule de ce département viticole à fabriquer des bouteilles en verre, sur fond de crise dans le Bordelais.

Cette verrerie construite en 1970 à Vayres dans l'Entre-deux-Mers par le groupe français BSN pour alimenter en bouteilles les vignobles de Bordeaux et de Cognac, avait été rachetée par l'américain O-I au début des années 2000.

Un "projet d'arrêt définitif des activités de production du site" a été présenté aux représentants du personnel lors d'une réunion du Comité social et économique (CSE) européen de l'entreprise, mardi à Genève, puis du CSE central mercredi à son siège français de Vaulx-en-Velin près de Lyon.

"O-I fait face à un environnement de marché difficile en Europe, particulièrement dans le secteur du vin, qui constitue le principal débouché de son site de Vayres", explique la direction d'O-I Glass.

"La baisse de la consommation et de la production de vin rouge continue de peser sur la demande", ajoute-t-elle, citant des volumes annuels de production en baisse de 50% en dix ans dans le Bordelais.

La mise à l'arrêt définitif d'un premier four avait déjà conduit, en 2025, à un plan de sauvegarde de l'emploi qui s'était traduit par la suppression de 81 postes et la réorganisation de 61 autres.

En mars 2026, le four numéro 2 de l'usine, inauguré en 2023 après une modernisation d'un coût de 50 millions d'euros, aidée financièrement par les pouvoirs publics dans le cadre de la politique de décarbonation industrielle, avait également été mis à l'arrêt et la production n'avait pas repris depuis.

"C'est une décision brutale pour les salariés et notre territoire. Derrière cette fermeture, il y a 160 femmes et hommes, des familles, des parcours professionnels, mais aussi un savoir-faire industriel et des compétences qui risquent de disparaître", a réagi dans un communiqué Philippe Buisson, président de la communauté d'agglomération du Libournais.

"Elle est d'autant plus douloureuse qu'elle intervient trois ans seulement après un investissement industriel majeur de 50 millions d'euros, qui pouvait légitimement laisser espérer un avenir durable pour ce site", a-t-il ajouté, soulignant que le contexte économique était "déjà particulièrement difficile pour le Libournais, frappé de plein fouet par la crise viticole".