Giro : Tratnik lève les bras après une belle échappée par Pierre Sarniguet (iDalgo) La seizième étape est revenue à un homme audacieux ! Jan Tratnik de l'équipe Bahrain McLaren était le plus fort mais aussi le plus malin sur cette étape longue de 229 kilomètres. Présent dans l'échappée de 28 coureurs, il s'est isolé en tête de course à 45 kilomètres de l'arrivée. Seul Ben O'Connor de l'équipe NTT Pro Cycling a réussi à le rejoindre mais en vain. Dans la petite côte finale, le solide slovène a imposé sa loi pour aller décrocher son premier succès sur le Giro. Derrière, les leaders se sont neutralisés durant 228 kilomètres avant que le maillot rose en personne n'attaque sous la flamme rouge. Cette offensive lui a permis de grappiller deux secondes de plus sur tous ses adversaires alors que demain, la haute montagne va débuter sur une étape de 209 kilomètres avec l'arrivée à la Madonna di Campiglio.

