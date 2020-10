Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Giro : rien ne va plus, faites vos jeux ! Reuters • 05/10/2020 à 17:29









Giro : rien ne va plus, faites vos jeux ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) La troisième étape du Giro 2020 devait marquer la première bataille entre les principaux favoris. Celle-ci a bel et bien eu lieu mais il manquait à l'appel deux des grands favoris, à savoir Geraint Thomas (Ineos Grenadirers) et Simon Yates (Mitchelton Scott). Le premier de ces deux britanniques a chuté lourdement lors du départ fictif et ne s'en est jamais totalement remis se faisant distancer avant même le début de l'ascension de l'Etna. Pour Simon Yates, il semblerait que ce soit les jambes qui n'aient pas répondu aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, leur débours est respectivement de 12 minutes et 4 minutes au final ruinant donc leurs espoirs de victoires à Milan dans trois semaines. A l'avant, c'est le petit (1 mètre 64) Jonathan Caicedo, champion d'Equateur pour l'équipe EF Pro Cycling, qui a tiré les marrons du feu. Membre de l'échappée matinale composée de huit coureurs, ce grimpeur de poche a réussi à résister au retour des leaders dans les ultimes kilomètres. Il aurait même pu faire coup double (étape/ maillot rose) s'il avait pris le soin de ne pas célébrer sa victoire trop tôt (tiens, cela nous rappelle quelques chose...) ou s'il avait fait l'effort de prendre les bonifications données en cours d'étape. Derrière lui, Fuglsang et Nibali se sont montrés les plus entreprenants. Ils finissent roue dans roue accompagnés de Pozzovivo et Kruijswijk à une petite minute du vainqueur du jour. Au final, c'est le jeune portugais Joao Almeida (11e de l'étape du jour) qui prend le maillot rose avec 38 centièmes d'avance sur Caicedo. Demain, les coureurs auront 140 kilomètres à parcourir pour la dernière étape sur l'île de Sicile.

