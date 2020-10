Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Giro : Les Portugais à la fête ! Reuters • 11/10/2020 à 16:56









Giro : Les Portugais à la fête ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) S'il fallait désigner une nation forte sur cette première semaine de Giro, le Portugal serait choisi sans aucun doute. Alors que Joao Almeida passait une sixième journée en rose, c'est son compatriote Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) qui est arrivé le premier à Roccaraso au terme d'une course éreintante. Dans cette étape longue de 208 kilomètres avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif, l'échappée a mis plus de deux heures à se former. Sous la pluie, huit hommes se sont détachés du peloton. Rapidement, l'écart est monté à 7 minutes et a donné l'espoir aux fuyards d'une victoire d'étape. Tel a été le cas puisque dans la montée finale, Guerreiro et Castroviejo se sont montrés les plus forts et se sont joués la victoire dans un sprint à l'arrachée. Sous la pluie et le froid, le Portugais a remporté à 26 sons deuxième succès chez les professionnels. Derrière, les favoris ne se pas livrés la bataille que l'ont espérée mais Nibali et Almeida ont cédé quelques petites secondes sur Kelderman et Fuglsang. Demain les coureurs seront en repos avant de repartir mardi pour une 10e étape longue de 177 kilomètres.

