Giro : le graal pour Geoghegan Hart par Pierre Sarniguet (iDalgo) Au départ de cette ultime étape du Giro 2020, les deux premiers du classement général se tenaient dans le même temps. Le contre-la-montre de 15 kilomètres allait donc les départager et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu photo. Le Britannique de l'équipe Ineos a roulé 39 secondes plus vite que Jai Hindley dans les rues de Milan, s'adjugeant ainsi une victoire sur le Giro inespérée au départ en Sicile il y a trois semaines. Pour Ineos, la coupe est pleine puisque Ganna a remporté cette étape haut la main augmentant le score pour cette équipe à sept succès sur cette épreuve en plus du maillot rose final. Sur la troisième marche du podium, on retrouve par ailleurs un second coureur de l'équipe Sunweb en la personne de Wilco Kelderman.

