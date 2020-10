Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Giro : la fusée Ganna s'impose Reuters • 03/10/2020 à 17:06









Giro : la fusée Ganna s'impose par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Giro d'Italia s'est élancé aujourd'hui du côté de la Sicile avec un contre-la-montre inaugural long de 15 kilomètres. Tout juste sacré champion du monde de la discipline, l'italien Filippo Ganna a assumé son statut de favori en écrasant la course avec près de 22 secondes d'avance Joao Almeida. Avec ce succès acquis à près de 59 km/h de moyenne, Ganna endosse le premier maillot rose de ce Giro tandis que son équipier et leader chez Ineos Grenadiers, Geraint Thomas, prend une belle quatrième place synonyme de temps gagné sur ses principaux rivaux (Nibali, Yates, Fuglsang). Demain, une étape de 149 kilomètres attend les coureurs toujours en Sicile.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.