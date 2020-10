Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Giro : Geoghegan Hart impérial Reuters • 18/10/2020 à 17:05









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le team Ineos Grenadiers ne s'arrête plus de gagner. Cinquième victoire en quinze étapes grâce à Tao Geoghegan Hart au sommet de Piancavallo. Aujourd'hui, le peloton du Giro affrontait la première véritable étape de montagne avec une arrivée au sommet d'un col de première catégorie et trois cols de deuxième catégorie à franchir auparavant. Si une échappée avait bel et bien pris le large, le peloton mené par les Sunweb de Kelderman (2e au général) a tout fait pour distancer le maillot rose Almeida. Dans la montée finale, Hindley a emmené son leader Kelderman et Geoghegan Hart dans sa roue, laissant Almeida mais aussi Nibali, Pozzovivo ou encore Fuglsang à l'arrière. Dans un sprint à deux, le coureur d'Ineos a surclassé Kelderman pour s'offrir un premier succès d'étape sur le Giro dans sa jeune carrière (il a 25 ans). Derrière, Almeida a concédé 35 secondes mais conserve son maillot rose. Les grands perdants du jour sont Nibali et Pozzovivo qui ont perdu respectivement 1'36" et 1'56" sur le vainqueur du jour. Demain, les coureurs seront en repos avant de repartir pour une troisième semaine de course ultra montagneuse.

