Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Giro : Ganna pour le triplé Reuters • 17/10/2020 à 17:03









Giro : Ganna pour le triplé par Pierre Sarniguet (iDalgo) La quatorzième étape de ce Giro était un rendez-vous à ne pas manquer pour les favoris puisqu'un contre-la-montre de 34 kilomètres était au programme. Ultra favori avant même le départ, le champion du monde de la discipline, Filippo Ganna, s'est imposé avec brio devant son équipier Rohan Dennis. Il s'agit donc de la troisième victoire de l'Italien qui brille de mille feux sur son tour national. Au niveau des favoris, c'est le maillot rose en personne qui a réalisé la meilleure performance en prenant la sixième place. Il possède à présent 56 secondes d'avance sur son dauphin Wilco Kelderman et plus de deux minutes sur Bilbao troisième. Nibali a été quelque peu décevant mais tout reste encore à faire sur ce course qui abordera demain la première étape de haute montagne avec quatre cols à franchir sur 158 kilomètres.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.