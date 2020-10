Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Giro : Dowsett le plus malin ! Reuters • 10/10/2020 à 17:13









Giro : Dowsett le plus malin ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Cette huitième étape du Giro a souri aux audacieux ! Sur un parcours long de 200 kilomètres entre Giovinazzo et Vieste, Alex Dowsett s'est imposé devant ses compagnons d'échappée. Le coureur de l'équipe Israel Start Up Nation avait pris les devants en compagnie de cinq autres coureurs dont un de ses équipiers dès le début de la journée. Très vite, l'avantage des six fuyards est monté à dix minutes. Au sommet de la principale difficulté du jour placée en milieu d'étape, l'écart restait inchangé puisque dans le peloton, personne n'est venu prêter main forte aux équipiers du maillot rose. C'est donc au terme d'un jeu de poker menteur que l'Anglais s'est isolé seul en tête à un peu moins de 20 kilomètres de l'arrivée. Sextuple champion national du contre-la-montre, Dowsett n'a jamais été revu par les autres échappés. Il devance de plus d'une minute Puccio (Inoes), Holmes (Lotto Soudal), Rosskopf (CCC Team), Brandle (Israel Start Up Nationà et Ravenelli (Androni). Derrière, le peloton a repris des forces avant d'aborder demain une étape montagneuse longue de 208 kilomètres.

