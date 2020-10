Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Giro : Démare est inarrêtable Reuters • 09/10/2020 à 16:51









Giro : Démare est inarrêtable par Pierre Sarniguet (iDalgo) Troisième succès d'étape sur le Giro 2020 pour Arnaud Démare en seulement sept étapes. Le champion de France est intouchable au moment de l'emballage final et aujourd'hui, il s'est imposé devant Peter Sagan dans les rues de Brindisi dans le sud de l'Italie. Auparavant, cette étape toute plate avait été marquée par le coup de bordure mené par les Deceunink Quick Step. Dès le 15e kilomètre de course (sur 143), le peloton était morcelé en 4 morceaux ! Il s'est finalement reconstitué 100 kilomètres plus tard, le vent n'étant plus assez fort pour poursuivre la bordure. Au général, rien ne bouge. Almeida conserve son maillot rose tandis que Démare augmente son avance au classement par points. Demain, une étape vallonnée de 200 kilomètres attend les coureurs.

