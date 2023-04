Giraumont, mine de footballeurs pros

Inconnu du grand public, le village minier de Giraumont a pourtant longtemps été un gisement inépuisable pour le football français. Avec 14 joueurs professionnels dont 6 internationaux français, la commune lorraine affiche un ratio record. Une histoire enfin célébrée lors du week-end de Pâques, en présence de Michel Platini.

Quand on parle de football ouvrier en France, on pense d’abord à Saint-Étienne, Lens ou Sedan. Mais en ce samedi de Pâques, c’est un autre bassin industriel qui célèbre ses héros qui ont troqué la pioche pour les crampons : Giraumont, ancienne cité minière, qui a fait sa fortune en extrayant le fer de ses sous-sols. Pour atteindre la bourgade de 1400 âmes en périphérie de Metz, il faut serpenter le long de la voie verte des bords de l’Orne, après être sorti de l’A4. Au loin, le stade de la Butte se dessine, avec ses projecteurs vétustes, ses buts et sa main courante rouillée. On le longe presque sans le regarder, avant d’entrer dans le bourg. Là, plusieurs gilets jaunes font face à un service d’ordre, sur le parvis de la mairie, tandis que I Will Survive, Volare et Seven Nations Army tournent en boucle. Mais pas de manifestation au programme en ce samedi de Pâques. Aujourd’hui, on fait la fête dans ce village qui a vu grandir 14 joueurs professionnels, dont 6 internationaux tricolores et trois meilleurs buteurs de Ligue 1. Le tout en présence de Michel Platini.

Vigipirate, Los Angeles et immigration

Lorsqu’il descend de son SUV allemand, qu’il a conduit jusque-là, Platoche arrive en voisin. Quelques minutes plus tôt, il était de passage à Jœuf, son village d’enfance situé à une quinzaine de kilomètres un peu plus au nord. Le teint hâlé, Michel Platini profite d’un bain de foule dès la sortie de la voiture, avant de prendre la parole, au pupitre sur le fronton de la mairie : « C’est la première fois que je viens à Giraumont. Si je suis là aujourd’hui, que je suis venu du sud de la France, ce n’est pas parce que je suis un représentant du football national ou international, mais parce que je suis le fils de l’Aldo. Et l’Aldo, il adorait Giraumont. Il avait une estime fantastique pour le club, les joueurs et surtout pour Jean Strasser (coach historique de l’AS Giraumont, NDLR) , qui était son idole. J’ai vécu avec Giraumont, Jean Strasser, toute ma vie. » Face à lui, 200 invités applaudissent. « On est un peu débordés » , reconnaît Stéphane Heili, attaché

Par Adrien Hémard-Dohain, à Giraumont pour SOFOOT.com