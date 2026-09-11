Giovanni Reyna, un nepo-baby qui cherche à se faire son nom

À 23 piges, Giovanni Reyna a débarqué à Strasbourg avec l’étiquette du nepo-baby en quête de confiance. Être le fils de Claudio, c’est se coltiner un nom qui confère le statut de môme prometteur à surveiller : un héritage significatif à l’échelle des États-Unis, mais aussi en Europe.

Le mardi 4 août dernier, un vent venu des States s’immisce dans les rues strasbourgeoises. Le nouveau coup de la galaxie BlueCo a un visage connu de ceux qui ont dévoré la Coupe du monde en long, en large et en travers. Giovanni Reyna, à peine remis d’un Mondial à la maison, s’engage au RCSA jusqu’en 2031 en provenance du Borussia Mönchengladbach. Si le coût de son arrivée, trois briques, ne donne aucun indice au sujet de ce qu’incarne ce gamin, son nom n’est étranger à aucun amateur de foot des années 1990-2000. Il n’est autre que le deuxième rejeton des anciens internationaux Claudio et Danielle Reyna (Egan de son nom de naissance, utilisé tout le long de sa carrière). Pas simple, derrière, de se faire un prénom.

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Claudio Reyna a surtout été le Captain America d’une sélection qui cherchait encore ses héros. Né d’un père argentin et d’une mère d’origine portugaise, le milieu de terrain s’est fait les crampons en Virginie avant de traverser l’Atlantique en 1994 : cap sur l’Allemagne puis sur le Royaume-Uni. Une virée européenne longue de 13 ans, bouclée par un retour au pays chez les New York Red Bulls. Avec la Team USA , le bonhomme a été sélectionné pour quatre Coupes du monde, porté le brassard et guidé les siens jusqu’en quarts de finale en 2002, performance qui lui avait valu une place dans l’équipe-type du tournoi.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com