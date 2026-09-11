 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Giovanni Reyna, un nepo-baby qui cherche à se faire son nom
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 15:17
Ajouter Boursorama à vos sources

Giovanni Reyna, un nepo-baby qui cherche à se faire son nom

Giovanni Reyna, un nepo-baby qui cherche à se faire son nom

À 23 piges, Giovanni Reyna a débarqué à Strasbourg avec l’étiquette du nepo-baby en quête de confiance. Être le fils de Claudio, c’est se coltiner un nom qui confère le statut de môme prometteur à surveiller : un héritage significatif à l’échelle des États-Unis, mais aussi en Europe.

Le mardi 4 août dernier, un vent venu des States s’immisce dans les rues strasbourgeoises. Le nouveau coup de la galaxie BlueCo a un visage connu de ceux qui ont dévoré la Coupe du monde en long, en large et en travers. Giovanni Reyna, à peine remis d’un Mondial à la maison, s’engage au RCSA jusqu’en 2031 en provenance du Borussia Mönchengladbach. Si le coût de son arrivée, trois briques, ne donne aucun indice au sujet de ce qu’incarne ce gamin, son nom n’est étranger à aucun amateur de foot des années 1990-2000. Il n’est autre que le deuxième rejeton des anciens internationaux Claudio et Danielle Reyna (Egan de son nom de naissance, utilisé tout le long de sa carrière). Pas simple, derrière, de se faire un prénom.

Les conseils des parents, le prénom de Van Bronckhorst

Claudio Reyna a surtout été le Captain America d’une sélection qui cherchait encore ses héros. Né d’un père argentin et d’une mère d’origine portugaise, le milieu de terrain s’est fait les crampons en Virginie avant de traverser l’Atlantique en 1994 : cap sur l’Allemagne puis sur le Royaume-Uni. Une virée européenne longue de 13 ans, bouclée par un retour au pays chez les New York Red Bulls. Avec la Team USA , le bonhomme a été sélectionné pour quatre Coupes du monde, porté le brassard et guidé les siens jusqu’en quarts de finale en 2002, performance qui lui avait valu une place dans l’équipe-type du tournoi.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ben Shelton lors de son match contre Frances en demi-finale de l'US Open le 11 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    US Open: Shelton défiera Zverev pour sa première finale en Grand Chelem
    information fournie par AFP 12.09.2026 05:41 

    Une première finale en Grand Chelem pour l'un, la troisième de la saison pour l'autre: Ben Shelton s'est qualifié vendredi soir en finale de l'US Open, où il retrouvera le N.2 mondial Alexander Zverev, en quête d’un deuxième sacre en 2026. Après un été tonitruant, ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump, sous le regard de son fils Eric Trump, effectue le premier coup de départ pour inaugurer le parcours Trump International Golf Links à Balmedie, dans l'Aberdeenshire, au nord-est de l'Ecosse, le 29 juillet 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump en Irlande pour une visite mêlant golf et diplomatie
    information fournie par AFP 12.09.2026 03:49 

    Le président américain Donald Trump est attendu samedi en Irlande pour une visite de deux jours mêlant diplomatie et golf, un déplacement qui brouille une nouvelle fois la frontière entre sa fonction présidentielle et ses intérêts privés. Au moins 4.000 policiers ... Lire la suite

  • e parquet a requis de quatre à dix ans de prison ferme, avec maintien en détention, contre trois hommes jugés pour le cambriolage de l'ancien joueur du PSG Gianluigi Donnarumma et de sa compagne en juillet 2023 ( AFP / Damien MEYER )
    Cambriolage violent de Donnarumma: le commanditaire Ilyas Kherbouch condamné à 9 ans de prison ferme
    information fournie par AFP 12.09.2026 02:22 

    Ilyas Kherbouch, le commanditaire du cambriolage de l'ancien joueur du PSG Gianluigi Donnarumma et de sa compagne, séquestrés en juillet 2023 dans leur appartement parisien, a été condamné vendredi par le tribunal de Paris à neuf ans de prison avec maintien en ... Lire la suite

  • Franck Haise veut Estéban Lepaul en Bleu
    Franck Haise veut Estéban Lepaul en Bleu
    information fournie par So Foot 12.09.2026 00:07 

    Lui aussi s’y met. La première liste de Zizou approche, et ça pourrait bien commencer à sentir bon pour lui. Malgré un match très timide face à l’OM, Estéban Lepaul peut compter sur le soutien de son coach . « Je ne vais pas vous dire le contraire, d’abord parce ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank