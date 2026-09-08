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Giovanni Lo Celso a hâte de retrouver Olivier Létang
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 09:04
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Giovanni Lo Celso a hâte de retrouver Olivier Létang

Giovanni Lo Celso a hâte de retrouver Olivier Létang

De retour dans l’Hexagone. L’ancien milieu de terrain du PSG Giovani Lo Celso est revenu sur sa carrière lors d’un entretien accordé à L’Équipe . Tandis que le Real Betis se déplace à Lille ce mardi soir dans le cadre de la première journée de Ligue des champions, le joueur aujourd’hui âgé de 30 ans en a profité pour exprimer son excitation à l’idée de retrouver la France et Olivier Létang.

L’actuel président de Lille est l’ancien directeur sportif du PSG et il avait œuvré à la signature du jeune Lo Celso en 2016 : «  Ça va être spécial. Ma famille et moi, on garde un excellent souvenir d’Olivier parce que dès le premier jour, il s’est comporté de manière incroyable. Il y avait beaucoup de grands clubs européens qui voulaient me recruter, mais lui est venu jusque chez moi pour nous convaincre de signer au PSG et c’était un rêve pour moi.»

MB pour SOFOOT.com

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