Giovanni Lo Celso a hâte de retrouver Olivier Létang

De retour dans l’Hexagone. L’ancien milieu de terrain du PSG Giovani Lo Celso est revenu sur sa carrière lors d’un entretien accordé à L’Équipe . Tandis que le Real Betis se déplace à Lille ce mardi soir dans le cadre de la première journée de Ligue des champions, le joueur aujourd’hui âgé de 30 ans en a profité pour exprimer son excitation à l’idée de retrouver la France et Olivier Létang.

L’actuel président de Lille est l’ancien directeur sportif du PSG et il avait œuvré à la signature du jeune Lo Celso en 2016 : « Ça va être spécial. Ma famille et moi, on garde un excellent souvenir d’Olivier parce que dès le premier jour, il s’est comporté de manière incroyable. Il y avait beaucoup de grands clubs européens qui voulaient me recruter, mais lui est venu jusque chez moi pour nous convaincre de signer au PSG et c’était un rêve pour moi.» …

MB pour SOFOOT.com