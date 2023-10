information fournie par So Foot • 28/10/2023 à 19:26

Giovanni Haag, qui a fini gardien contre Bordeaux, avait déjà mis les gants cette semaine !

C’était écrit.

La fin du match entre Bordeaux et Rodez a encore donné lieu à de sacrés rebondissements ce samedi (2-2). Le carton rouge de Lionel Mpasi a en effet poussé Giovanni Haag à jouer une dizaine de minutes dans les cages, tous les changements du RAF ayant déjà été effectués. L’expérience a finalement bien tourné pour le jeune milieu de terrain. « Quand Lionel a pris le rouge, je me suis désigné tout de suite. Cette semaine, par le hasard des choses, je suis allé au but en fin de séance, comme ça, pour rigoler » , révèle-t-il à beIN Sports.…

QB pour SOFOOT.com