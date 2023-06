Giorgos Karagounis : « Certains ont mal parlé de la Grèce en 2004, mais on était les meilleurs »

Georgios KARAGOUNIS of Greece celebrates during the Quarter Final European Championship match between France and Greece at Jose Alvalade, Lisbon, Portugal on 25 June 2004 ( Photo by Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport )?

Champion d’Europe 2004 et joueur le plus capé de la sélection grecque (139 matchs), Giorgos Karagounis est considéré comme le GOAT du football hellène. Dans un entretien exclusif, il revient sur le sacre surprise de l’Ethniki au milieu des ténors européens, évoque l’équipe de France et l’état actuel du football grec.

La France accueille la Grèce pour les éliminatoires de l’Euro 2024, vous voyez l’Ethniki créer la surprise ?

Ce ne sera pas un match facile, c’est certain. La France est le grand favori pour la première place du groupe, mais si on veut se qualifier il va falloir prendre quelques points là où on ne nous attend pas. On doit se battre pour chaque match, avoir l’ambition de prendre les trois points à chaque fois. Si on repart avec quelque chose, ce sera très positif. Les Pays-Bas et l’Irlande, nos concurrents pour la deuxième place, ont perdu contre la France, donc si nous, on peut gratter des points on prend un avantage sur eux. Même si évidemment on s’attend à un match très difficile.…

Propos recueillis par Alexandros Kottis pour SOFOOT.com