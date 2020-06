Giorgio Moroder : "Ma petite démo est devenue un hymne de Coupe du monde"

Côté musique, Giorgio Moroder a tout connu, de l'invention de la disco pour sa muse Donna Summer aux compositions des bandes originales de blockbusters comme Top Gun, Scarface ou Midnight Express. Mais l'un de ses plus gros coups remonte à la Coupe du monde 1990, dont il avait composé l'hymne. Et pour lequel tout s'était joué dans un jet privé, en compagnie de la femme du président de la fédé italienne.

"J'aime le beau jeu. C'est pour ça que le foot anglais ne m'a jamais intéressé."

L'Italie, bien sûr. Je me souviens de la finale de la Coupe du monde 1982. Je l'ai regardée dans ma maison, en Italie. Une première mi-temps sans but. J'étais stressé, comme un fou. Après le premier but de Paolo Rossi, j'ai décidé de sortir de chez moi. C'était trop stressant. Le problème, c'est que je vivais dans un tout petit village, et que soudainement, j'ai entendu des cris sortir de toutes les maisons voisines. Du coup, je suis retourné chez moi en courant pour savoir ce qu'il s'était passé :L'Italie avait marqué. Alors je suis ressorti en courant pour m'éloigner de tout ce stress. Et là, encore des cris. Rebelote : je cours à l'intérieur... et encore un but. L'Italie menait 3-0, la partie était gagnée. C'était un super match, mais je n'en ai vu que la moitié.Je ne m'intéressais qu'au football italien. Je ne saurais pas vous dire ce qui se passait en Espagne ou en Angleterre. Et surtout pas en France... Vous n'étiez quand même pas terribles à l'époque.Chez mes parents, on a eu la télévision quand j'avais une quinzaine d'années, au milieu des années 1950. Je me souviens surtout de Giovanni Rivera, Sandro Mazzola. À vrai dire, c'est surtout quand je me suis posé à Berlin puis à Munich dans les années 1970, et que je suis devenu producteur, que ma passion pour le foot a grandi. L'époque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com