information fournie par So Foot • 17/01/2024 à 14:39

Giorgio Chiellini intègre le staff du Los Angeles FC

Le vice au service des Anges.

Un mois après l’annonce de sa retraite, Giorgio Chiellini a été engagé par le Los Angeles FC dans le staff de l’équipe première qu’il fréquentait avant de raccrocher. Le club de Denis Bouanga a annoncé dans la nuit de mardi que le Toscan de 39 ans travaillera avec l’entraîneur Steve Cherundolo. Le co-président et directeur général John Thorrington s’est permis d’encenser l’Italien : « Nous sommes reconnaissants que Giorgio ait joué les 18 derniers mois de sa carrière de joueur avec LAFC. Pendant cette période, il a prouvé à quel point il était un atout pour LAFC et nous sommes ravis d’ajouter à notre équipe un esprit vraiment brillant, un leader incroyable et une personne encore meilleure.» …

QF pour SOFOOT.com