Giorgia Meloni, la Marion Maréchal italienne ?

Le conservatisme était à l'honneur en ce début de semaine à Rome. Lundi et mardi, plusieurs cadors de la droite européenne se sont retrouvés sous les plafonds dorés du très chic Hôtel Plaza à l'invitation du théologien et politologue israélien Yoram Hazony et de quelques autres think tanks internationaux. Thème des discussions : « Dieu, l'honneur, le pays : Ronald Reagan, Jean-Paul II et la liberté des nations ».Pendant plus d'une journée vont se succéder au micro de la conférence les figures d'un conservatisme européen protéiforme. Du Premier ministre hongrois Viktor Orban à la retraitée de la politique française mais non moins influente présidente de l'Institut de sciences sociales économiques et politiques (Issep), Marion Maréchal, en passant par Thierry Baudet, nouveau visage du populisme néerlandais.L'Italie, elle, n'a pas été oubliée. Au programme de la conférence figuraient les noms de Matteo Salvini, le secrétaire fédéral de la Ligue, ainsi que celui de la patronne du parti Frères d'Italie, Giorgia Meloni. Pour que l'alliance de droite italienne soit au complet manquait seulement le nom de Silvio Berlusconi. « Mais Il Cavaliere, il existe encore politiquement ? » s'interroge non sans ironie un participant, soulignant la chute libre dans les urnes du parti de l'ancien président du Conseil.Bras de ferFace à cette grand-messe du conservatisme, la presse italienne n'a pas pu s'empêcher de mettre en lumière un bras de...