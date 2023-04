Gilles Grimandi : « Si Arsenal ne gagne pas le titre, il y aura des regrets »

Après trois matchs sans victoire, Arsenal se rend à l’Etihad Stadium pour une rencontre déterminante pour le titre face à Manchester City. Alors que la place de leader de Premier League des Gunners se trouve plus que jamais menacé par les Citizens, l’ancien joueur du club londonien Gilles Grimandi (169 matchs), actuel directeur technique de l'OGC Nice, revient sur la saison de haute volée de la bande de Mikel Arteta, remplie de promesses pour l’avenir.

Avant l’entame de cette saison, Arsenal sortait d’un exercice conclu à la cinquième place, n’avait pas remporté le titre depuis 2004 et n’avait plus terminé dans le top 4 depuis 2016. Quelles étaient vos attentes à l’aube de la saison ?

J’ai trouvé le recrutement judicieux. Ils ont très bien ciblé les profils. Arsenal va terminer dans le top 4, donc la saison est réussie. Bien évidemment, l’appétit vient en mangeant. Quand on commence à compter six ou sept points d’avance sur City, il est normal d’être très ambitieux. Malgré tout, étant régulièrement à Londres, je pense que les supporters auront vécu une superbe saison quoi qu’il arrive. Si elle est ponctuée d’un titre, ce sera inoubliable. Il y a toute une génération qui n’a pas connu de titre et qui est déjà dans les stades. Ce qui est beau à voir, c’est que les grands clubs ne meurent jamais. L’équipe a pratiqué un jeu attrayant basé sur de la possession, avec de la mobilité et des jeunes. Le club a eu du succès avec ce style de jeu, donc c’est bien d’y revenir. J’ai quand même l’intime conviction que c’est la qualité des jeunes du club qui l’a sauvé comme Saka ou Smith-Rowe. Ils ont ramené un élan depuis quelque temps, et c’est bien de le retrouver avec cette politique de club.…

Propos recueillis par Alexandre Ross pour SOFOOT.com