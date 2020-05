Gilles Cioni : "Cette crise, c'est comme un match de Bastia contre le Paris Saint-Germain !"

Gérant actif de la conserverie de Casatorra quand il ne porte pas le brassard de capitaine du Sporting Club de Bastia, Gilles Cioni revient sur la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus et qui touche de plein fouet son entreprise. Car les boîtes d'agroalimentaire sont, malgré ce que l'on pourrait penser, largement concernées par le ralentissement économique actuel.

"C'est clair que j'aurais préféré démarrer ma vie de jeune entrepreneur dans d'autres conditions, je me tape une pandémie mondiale pour mes débuts !"

Bastia, nationaliste !

On a eu un pic d'activité les deux dernières semaines de mars, après l'annonce du confinement. Tu l'as vu, les gens se sont littéralement rués dans les magasins. De notre côté, on a donc eu énormément de drives et de demandes de grandes surfaces. Et puis après... Au mois d'avril, on a fait -40%. Celui de mai sera catastrophique, comme le reste de la saison d'ailleurs. Là, on est déjà à -50%.On ne travaille pas uniquement avec la saisonnalité, comme d'autres. On est un peu plus protégé qu'eux, mais ça reste précaire. En réalité, on savait que le pic de mars allait représenter l'arbre cachant la forêt. Parce qu'une fois que les gens ont fait leur stock, ils ne viennent plus. À moins qu'ils ne mangent que des pois chiches !Non, ils ne peuvent pas manger que nos produits à nous.On a certes une clientèle locale, mais on ne peut pas négliger l'influence des touristes. Le million de personnes ou plus qui débarquent en Corse entre mai et octobre, ça pioche dans mes produits.