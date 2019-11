Gilets jaunes : qui sont les députés qui continuent de manifester le samedi à Paris ?

Ils sont peu nombreux, mais on peut les qualifier d' « irréductibles ». Seuls quelques députés s'affichent toujours aux côtés des Gilets jaunes le samedi à Paris, alors que le mouvement a fêté le week-end des 16 et 17 novembre derniers son premier « anniversaire », marqué par de grosses dégradations dans la capitale.Selon la préfecture de police, 4 700 personnes ont manifesté le samedi à Paris, et 28 000 dans toute la France. Mais de violentes scènes de casse ont rythmé l'après-midi. Place d'Italie, la statue du maréchal Juin a été dégradée, tandis que les pompiers ont été gênés dans leurs interventions. Ce qui n'a pas empêché les élus La France insoumise Alexis Corbière et Adrien Quatennens, ainsi que leur collègue du groupe « Régions et peuples solidaires » Jean Lassalle, de s'afficher dans les rues parisiennes. « C'est une question de conscience. Ce mouvement reste juste et il exprime quelque chose de très profond, à savoir les inégalités dans le pays. C'est mon rôle, en étant à leurs côtés, de leur montrer que leur combat est légitime », répond Alexis Corbière, qui a défilé au sein d'un petit cortège plus calme, place de la Bastille.« Nécessaire d'aller humer l'ambiance sur le terrain »Le même jour, Jean Lassalle a été vu et filmé place d'Italie, au milieu des affrontements et des gaz lacrymogènes. « Je n'y vais pas pour m'afficher, mais je considère que c'est mon devoir de soutenir les Gilets jaunes, qui sont un moment important de l'histoire de notre pays », argue l'élu des Pyrénées-Atlantiques. J'ai tenu à venir marcher avec les #GJ, un an après. Il est très important qu'un #député, dans l'exercice de ses fonctions, se rende personnellement compte de la manière dont les choses se passent afin de tenter d'éviter le pire. J'invite mes collègues à venir voir par eux-mêmes. pic.twitter.com/BTujSUJr9H-- Jean Lassalle (@jeanlassalle) 16 ...