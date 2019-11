Gilets jaunes : qui est le maréchal Juin, dont le monument commémoratif a été dégradé

Parmi les différentes scènes de casse sur la place d'Italie à Paris samedi, la dégradation du monument en hommage au maréchal Juin a fait particulièrement réagir la classe politique. Une « honte », pour le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt, tandis que sa collègue auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq s'est dite « écœurée et scandalisée ». Le député Les Républicains Éric Ciotti a accusé de son côté des « casseurs [qui] crachent sur la mémoire nationale ». Écœurée et scandalisée par cette nouvelle dégradation des symboles de notre Mémoire nationale. Le Maréchal Juin et tous ses soldats ont combattu le nazisme et se sont battus pour notre liberté. Aucune cause ne justifie de tels actes, aucune. https://t.co/YB1AQpUOzX-- Geneviève Darrieussecq (@gdarrieussecq) 16 novembre 2019Il faut dire qu'Alphonse Juin n'est pas n'importe quel maréchal de l'histoire militaire française. L'homme, à qui plusieurs biographies ont été consacrées (dont l'une de l'historien Jean-Christophe Notin, en 2015), est né en Algérie en 1888. Après y avoir effectué sa scolarité, il intègre en France métropolitaine l'école militaire de Saint-Cyr. En 1912, il sort major de sa promotion, la même qu'un certain Charles de Gaulle.« Héros » de la bataille d'ItalieOfficier durant la Première Guerre mondiale, exerçant notamment lors de la bataille du Chemin des Dames, Alphonse Juin gravit peu à peu tous les échelons de la hiérarchie militaire française. Lorsque le conflit de 39-45 éclate, il est propulsé commandant dans le nord du pays. Les Allemands l'arrêtent et l'emprisonnent le 30 mai 1940, près de Lille. Pétain obtient sa libération un an plus tard, et l'envoie en Afrique du Nord.C'est là qu'en novembre 1942, il rejoint les Alliés lorsque ceux-ci débarquent et il s'oppose alors aux Allemands. C'est à ce moment-là que le maréchal Juin va bâtir sa légende, comme ...