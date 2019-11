Gilets jaunes : «mobilisation exceptionnelle» des forces de l'ordre ce week-end à Paris

Un « anniversaire » tendu. Voilà à quoi s'attendent autorités ce week-end à Paris, à l'occasion de l'anniversaire du début du mouvement des Gilets jaunes. Le 17 novembre 2018, la colère d'une partie pays s'exprimait alors sous cette forme pour la première fois dans la rue et allait rythmer le calendrier social et politique pour plusieurs mois.Un an plus tard, des leaders du mouvement appellent depuis plusieurs jours à « fêter » ce premier anniversaire. Plus de 140 appels à manifester dans tout le pays, mais plus principalement dans la capitale, ont été lancés sur les réseaux sociaux. VIDÉO. Il y a un an, la naissance des « Gilets jaunes » Des actions prises très au sérieux par les forces de l'ordre, puisque, comme le révèle RTL ce jeudi, dans une note interne, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne lance un appel à toutes les unités pour une mobilisation totale pour ce week-end.Scènes de « guérilla urbaine » redoutées par les services de renseignementDans ce document, que Le Parisien s'est aussi procuré, on peut ainsi lire que la préfecture de police annonce le déploiement d'un dispositif de sécurité « important », avec « une mobilisation exceptionnelle » des policiers pour samedi et dimanche. Car dans leurs appels à manifester pour cet acte 53, les Gilets jaunes annoncent deux jours de mobilisation.Dans le détail, la préfecture de police demande à l'ensemble de ses services de terrain un taux de présence à « 100 % ». LIRE AUSSI > Un an des Gilets jaunes : un regain du mouvement est-il possible ?Si l'on ne connaît pas la capacité des Gilets jaunes à remobiliser leurs troupes pour cet « anniversaire » - notamment après une « rentrée » du mouvement de faible ampleur en septembre -, RTL avance que les services de renseignement redoutent tout de même que certains des manifestants les plus radicaux ne soient tentés de durcir les actions et de ...