Gilets jaunes, manifestations : à quoi s'attendre ce samedi

Trente-huitième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce samedi, un appel national a notamment été lancé par l'intersyndicale pour des manifestations dans tout le pays, alors que les Gilets jaunes devraient se montrer également et que les transports - RATP et SNCF en tête - seront une nouvelle fois perturbés.Journée de mobilisation nationaleLes organisations représentatives vont scruter l'ampleur des manifestations prévues un peu partout ce samedi. Jeudi soir, la CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse ont fait savoir qu'elles prévoyaient de nouvelles actions la semaine prochaine « en fonction de la réussite » du 11 janvier.À Paris, les Gilets jaunes rejoindront le cortègeDans la capitale, le premier cortège à se former sera celui des Gilets jaunes. Le rendez-vous est fixé à 10 heures près de la bibliothèque François-Mitterrand pour un départ à 11h30. Le défilé passera par Daumesnil avant de rejoindre Nation et la manifestation intersyndicale.Pour celle-ci, le départ est prévu à 13h30 de la place de la Nation en direction de République, en passant par le boulevard Diderot, l'avenue Daumesnil, Bastille et le boulevard Beaumarchais.D'autres manifestations sont également attendues en banlieue parisienne, notamment aux Mureaux et à Mantes-la-Jolie (Yvelines), et en région. À Lyon (Rhône), la préfecture a ainsi interdit tout rassemblement dans le centre-ville, au premier week-end des soldes.Plusieurs secteurs de la capitale interditsÀ Paris, la préfecture de police a pris un arrêté interdisant « tout rassemblement de personnes se revendiquant des Gilets jaunes » dans plusieurs secteurs : l'avenue des Champs-Elysées, le périmètre comprenant l'Elysée et Beauvau, les environs de l'Assemblée nationale, de Matignon, du Sénat, de Notre-Dame-de-Paris, de la préfecture, du Trocadéro, du Champs de Mars, du forum des Halles, de la gare Saint-Lazare et des « Grands ...