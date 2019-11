Gilets jaunes : les commerçants inquiets à un mois des fêtes de fin d'année

La fermeture brutale ce dimanche des Galeries Lafayette après l'intrusion de Gilets jaunes, celle du centre commercial Italie 2 samedi... Sans même parler du jeu de cache-cache avec les forces de l'ordre dans les allées des Halles, en plein cœur de la capitale ce samedi. Les grands magasins sont-ils les nouvelles cibles des Gilets jaunes ? Considérés comme des « temples de la consommation », ils sont en tout cas au centre des critiques de nombre d'entre eux.En un week-end, l'inquiétude est montée d'un cran chez les professionnels. « Bien sûr que le commerce est pris pour cible, note Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, qui représente plus de 27 000 points de vente dont de nombreux grands magasins comme les Galeries Lafayette. VIDÉO. Des Gilets Jaunes s'invitent aux Galeries Lafayette Même si les manifestations rassemblent moins de monde, elles restent violentes. » Or « il est essentiel de permettre aux clients de faire leurs achats en toute sécurité et sérénité alors que s'ouvrent les fêtes de Noël », s'alarme-t-il, en référence à la grève reconductible prévue le 5 décembre. À l'entendre, « les commerçants ne pourront pas supporter une nouvelle saison de manifestations ».La Fédération du commerce et de la distribution (FCD) se veut plus prudente : « Nous n'avons pas suffisamment de précisions à ce stade pour quantifier le moindre impact », indique Jacques Creyssel, son directeur général.«Les prochaines semaines seront cruciales»Un bis repetita des fêtes de fin d'année 2018 signifierait renouer avec une chute d'activité de 6,5 % pour les grands magasins (-4,3 % pour les enseignes de l'habillement) rien que sur le mois de décembre. En mars, les Galeries Lafayette, très impactées par le mouvement l'an passé, avaient chiffré le manque à gagner lié aux Gilets jaunes à... 50 millions d'euros.Le secteur n'en est pas là. « Les prochaines semaines seront ...