Pour les un an des Gilets jaunes, la tension était vive à Paris. Les manifestations ont rassemblé 28 000 personnes dans toute la France, dont 4 700 dans la capitale, selon le ministère de l'Intérieur. La dernière participation équivalente remonte au samedi 9 mars, avec 28 600 personnes en France. De son côté, le mouvement a donné une estimation globale de 39 530 participants ce samedi, selon le « Nombre jaune ». À Paris, durant deux heures en début d'après-midi, la situation est restée confuse place d'Italie, sur la rive gauche de la Seine, où les forces de l'ordre ont tenté en vain de disperser de petits groupes de casseurs, alternant charges brèves et déluge de lacrymogènes. « Au vu des violences et des exactions », la préfecture de police a demandé l'annulation de la manifestation qui devait s'élancer de cette place à partir de 14 heures.Voitures renversées ou incendiées, engin de chantier et poubelles brûlés, abribus saccagés : les assauts sporadiques de petits groupes se sont transformés en flambée de violences, ont constaté des journalistes de l'Agence France-Presse, qui ont vu des manifestants blessés ? dont un journaliste indépendant atteint au visage ?, et des pompiers empêchés d'intervenir. Au centre de la place, un monument en mémoire du maréchal Juin a été en partie dégradé. La manifestation place d'Italie « rassemblait des individus qui ne défendaient pas une cause, mais procédaient à des...