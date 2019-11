"Gilets jaunes" : François Hollande appelle Emmanuel Macron à l'apaisement

Si un an après la naissance du mouvement, les "gilets jaunes" fédèrent moins, l'ex-chef de l'État met néanmoins en garde contre "la colère rentrée, frustrée".

François Hollande, le 14 octobre 2019 à Paris. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Leur révolte, née d'une taxe sur le carburant, avait jailli au coeur de l'automne et ébranlé le pouvoir durant des mois. Le 17 novembre, le mouvement des "gilets jaunes" fêtera son premier anniversaire . Si le mouvement mobilise toujours, la fièvre est retombée et certains cherchent à réinventer la mobilisation.

"La crise est terminée sous cette forme là, elle ne l'est pas sous ce que j'appelle la colère rentrée, frustrée. Il ne faut pas l'attiser" , a néanmoins mis en garde mardi 12 novembre François Hollande sur France Bleu Nord, appelant le gouvernement et le président Emmanuel Macron à jouer l'apaisement. "Dans les semaines qui viennent, il y aurait tout intérêt à apaiser sur la question des retraites, de la santé, des hôpitaux, de l'éducation, plutôt que d'avoir consacré des sommes importantes à baisser les impôts des plus favorisés", a estimé l'ancien chef de l'État.

"Une des causes de la désaffection à l'égard de la démocratie, c'est quand il n'y a plus les services publics et le modèle social républicain que nous avons pu connaître et défendre et qui pour beaucoup maintenant, se défait", a-t-il analysé.