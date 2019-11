Ces fonctionnaires seront les deux premiers à devoir répondre de leurs actes devant un tribunal, depuis le début du mouvement des « gilets jaunes ».

Deux policiers vont comparaître devant le tribunal correctionnel à Paris en novembre et en décembre pour répondre aux accusations de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique dans le cadre de la manifestation du 1er-Mai 2019.

L'un d'entre eux avait été immortalisé en train de jeter un pavé en direction de la foule, projectile qui n'a pas fait de blessés. Quant au second, il avait été filmé alors qu'il giflait violemment un manifestant pacifique, un geste qui a entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. Rémy Heitz, le procureur de Paris, avait assuré lors d'un entretien au Parisien en mai 2019 que des policiers seraient renvoyés devant la justice avant la fin de l'année.

Ce sont les deux premiers fonctionnaires à devoir répondre de leurs actes devant un tribunal, depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », le 17 novembre 2018, il y a presque un an.

Aucune mise en examen

Sur les 212 enquêtes confiées par le parquet de Paris à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), 66 font toujours l'objet d'investigations et 146 ont été clôturées. Les 18 cas les plus graves ont donné lieu à des ouvertures d'information judiciaire, toujours en cours, et ont été confiés à des juges d'instruction. Il s'agit principalement d'affaires de mutilations.

Cinquante-quatre procédures ont été classées sans suite, dont 33 pour infraction insuffisamment caractérisée, 7 pour absence d'infraction et 2 pour carence du plaignant. Dans douze affaires, les enquêteurs n'ont pas réussi à identifier l'auteur des faits. Soixante-douze dossiers clôturés par l'IGPN sont toujours en cours d'analyse au parquet de Paris, pour décider des suites à donner. Un an après le début de la mobilisation, aucune mise en examen n'a été prononcée.

