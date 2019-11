Gilets jaunes : des casseurs en marge du cortège, heurts place d'Italie

L'un des principaux rassemblements des Gilets jaunes est émaillé de heurts avec la police. Il s'agit de la manifestation qui devait s'élancer de la place d'Italie à Paris. Plus tôt, d'autres manifestants ont bloqué brièvement le périphérique parisien porte de Champerret. Les heurts sont pour l'instant sous contrôle, mais les forces de l'ordre sont sur le qui-vive, elles redoutent de nouvelles actions violentes en ce samedi qui marque le premier « anniversaire » du mouvement.Des milliers de personnes sont attendues pour donner un second souffle à cette lutte sociale inédite lancée il y a un an autour des ronds-points de France.Lire aussi Gilets jaunes : tensions en début de cortège, 16 interpellations à 10 heuresPour cet "acte 53", la "révolte des ronds-points", née il y a un an pour protester contre une taxe sur le carburant avant de devenir un ample mouvement de contestation qui a bouleversé le mandat d'Emmanuel Macron, espère regagner des couleurs.Alors que le gouvernement a concédé primes d'activité, heures supplémentaires défiscalisées et organisé un vaste débat national, le mouvement s'est peu à peu étiolé dans la rue.