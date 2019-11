Gilets jaunes : « Ce n'est pas en cassant du flic que leur vie va être meilleure »

Samedi 16 novembre, à l'occasion de la manifestation des Gilets jaunes, deux policiers ont dû se réfugier dans une laverie du 11e arrondissement pour échapper à des manifestants violents. Encore sous le choc, l'un des deux policiers a témoigné en exclusivité auprès de BFM TV.Lire aussi Nekfeu : le rappeur manifeste au côté des Gilets jaunes à ParisSi, au début du rassemblement, l'atmosphère est calme, la situation dégénère rapidement et les policiers se retrouvent pris au piège de manifestants très agressifs. « Je pouvais lire la haine dans leurs yeux. Ils criaient niquez-les, tuez-les et nous jetaient des bouteilles. Je me suis dit que ça pouvait aller très loin et qu'on pouvait être gravement atteints. Alors, mon collègue et moi, on s'est mis à courir », se souvient le policier au micro de BFM TV. Alors qu'il court, il tombe et se cogne la tête contre un mur. « J'étais sonné. Je me suis remis à courir et je me suis pris un coup sur l'omoplate gauche. Je me suis dit qu'il fallait que je m'abrite, alors je me suis réfugié dans une laverie et mon collègue, qui était un peu plus loin, m'a rejoint. »« Ils étaient là pour casser du flic »Mais, même dans une laverie fermée, la colère de certains manifestants ne faiblit pas. C'est là qu'un casseur s'en prend à la vitre avec un plot métallique et qu'un complice la transperce avec une barrière de chantier. « La peur d'être blessé ? ou pire ? nous envahit »,...