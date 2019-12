Gilets jaunes : après la grève du 5 décembre, Macron doit-il vraiment s'inquiéter pour le 7 ?

Le président de la République s'inquiète au sujet de la grève du 5 décembre. Mais pas seulement. Emmanuel Macron est peu « rassuré » par les blocages qui devraient intervenir à partir de cette date, aurait-il confié le 16 novembre dernier lors d'un dîner, dont certaines bribes de conversations ont été révélées par Le Canard Enchaîné. Outre le mouvement de grève interprofessionnel du 5, l'exécutif craint les perturbations du 7 décembre liées à une éventuelle nouvelle mobilisation des Gilets jaunes.Emmanuel Macron s'inquiéterait ainsi d'une agrégation des « groupes violents qui ont définitivement squatté la cause la cause des Gilets jaunes ». Le président aurait même demandé à son ministre de l'Intérieur de prendre les mesures nécessaires. Christophe Castaner doit par conséquent « veiller à ce que tout soit fait pour que l'ordre public soit maintenu ». VIDÉO. Grève du 5 décembre : pourquoi le mouvement s'étend autant ? Sauf qu'à première vue, les manifestants à la chasuble fluo ne sont pas encore organisés pour un « samedi noir » le 7 décembre. Sur les pages Facebook qui, tout l'hiver dernier, ont égrené les appels des ronds-points, rien n'apparaît. Tout juste trouve-t-on un appel à « assiéger les médias », auquel un peu moins de 250 personnes ont répondu. Pas grand-chose donc pour cet acte 56.« La journée du 5 va être déterminante »« Il n'y a pas de mot d'ordre », nous confirme François Boulo, l'avocat un temps considéré comme porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. « Le mouvement survivra en suivant d'autres mobilisations », analyse de son côté l'avocat Juan Branco, dont l'essai « Crépuscule », une critique du système, a rencontré son audience jaune au printemps dernier. Début novembre, les Gilets jaunes réunis en assemblée à Montpellier ont en effet voté la convergence et ont prévu de rejoindre les transports et les services publics pour leur « ...